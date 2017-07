Zes doden bij aanslag Iraakse ambassade Kabul

Bij een aanslag op de Iraakse ambassade in Kabul zijn zes doden gevallen, onder wie twee Afghaanse bewakers. Het ambassadepersoneel is veilig. Terreurorganisatie Islamitische Staat (IS) heeft de aanval opgeëist.

Maandag liet een zelfmoordterrorist van IS bij de ingang van de ambassade een bom afgaan, waardoor drie gewapende IS-strijders naar binnen konden. Afghaanse strijdkrachten hebben in de ambassade urenlang tegen de indringers gevochten en ze alle drie uiteindelijk gedood, meldde een woordvoerder van de Afghaanse regering.