ZERO-kunstenaar Uecker grote afwezige bij rechtszaak Düsseldorf

ZERO-kunstenaar Günther Uecker (90) is maandag niet verschenen bij de rechtbank in het Duitse Düsseldorf. Hij had als getuige uitsluitsel moeten geven over de vraag of hij de maker is van het werk ‘Sandbild auf Büttenpapier’ (Zandbeeld op geschept papier).

De echtheid van de zandtekening uit 1986 is de inzet van een juridisch conflict. Een vrouw die het werk wilde kopen en een aanbetaling deed van 7500 euro denkt nu dat het gaat om een vervalsing. Ze wil haar geld terug, maar komt er niet uit met de kunsthandelaar. Die houdt vol dat het werk wel echt is.

De oudste zoon van de kunstenaar verklaarde eerder dat de zandtekening geen echte Uecker is. Hij kon de zitting op maandag niet bijwonen omdat hij in Engeland in quarantaine zit vanwege de coronacrisis. De rechtbank wil nu een neutrale expert inschakelen om de echtheid van het werk te toetsen.

De zaak kan ook de 90-jarige kunstenaar geld kosten. Uecker riskeert een boete omdat hij niet kwam opdagen. Hij maakte deel uit van de in 1958 opgerichte kunstenaarsgroep ZERO, die de klok op „nul” wilde zetten voor de naoorlogse kunst.