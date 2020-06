Zero-kunstenaar Uecker als getuige voor rechter

De Duitse Zero-kunstenaar Günther Uecker moet maandag in de rechtbank van Düsseldorf als getuige uitsluitsel geven over het werk ‘Sandbild auf Büttenpapier’ (Zandbeeld op geschept papier). Is het echt van zijn hand of een vervalsing?

Een vrouw heeft een aanklacht ingediend tegen de kunsthandelaar die haar de zandtekening van Uecker uit 1986 heeft verkocht. Ze deed een aanbetaling van 7500 euro maar gelooft inmiddels niet meer in de echtheid en wil haar geld terug. Omdat de partijen er niet uitkomen, moet de 90-jarige Uecker, die beroemd werd door onder meer zijn spijkerreliëfs en -objecten, opheldering verschaffen.

De zoon van Uecker, die denkt dat om namaak gaat, was ook uitgenodigd voor de rechter te verschijnen maar is vermoedelijk verhinderd. Hij zat door de coronacrisis vast in Engeland.