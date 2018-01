Zermatt weer per trein bereikbaar

Het Zwitserse stadje Zermatt is niet langer afgesloten van de buitenwereld. De Zwitserse omroep SRF berichtte woensdagavond dat het treinverkeer tussen de gemeente en het nabijgelegen Täsch weer op gang is gekomen. Er kon weer veilig worden gereden over de circa 5 kilometer lange spoorbaan tussen de plaatsen.

Op televisiebeelden is te zien dat mensen in de rij stonden voor de toegangspoortjes in het treinstation van Zermatt, waar zo’n 13.000 toeristen waren gestrand. Veel passagiers droegen koffers, wintersportuitrusting of rugzakken bij zich. De drukte op het station leek binnen de perken te blijven.

Zermatt in het bergkanton Wallis telt naast de toeristen ongeveer 6000 inwoners. De autoriteiten besloten dinsdag wegens lawinegevaar alle verkeer van en naar het stadje stil te leggen. Het trein- en wegverkeer kwam tot stilstand en skihellingen en wandelpaden werden gesloten. Het lawinegevaar was woensdag alweer enigszins afgezwakt.

Toeristen die om dringende reden weg moesten, konden Zermatt eerder al tegen betaling per helikopter verlaten. Ook woensdag vormden zich volgens SRF weer rijen bij de helikopterbasis in de gemeente.