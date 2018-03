„Zenuwgas zat in bagage dochter Skripal”

De dochter van oud-spion Sergej Skripal heeft het middel waarmee zij en haar vader zijn vergiftigd, mogelijk nietsvermoedend meegenomen uit Moskou. De inlichtingendiensten denken dat het middel in de bagage van de vrouw is gestopt, zeggen bronnen tegen de Britse krant The Telegraph.

De voormalige dubbelspion en zijn dochter Joelia werden deze maand bewusteloos aangetroffen op een bankje in het Britse Salisbury. De autoriteiten concludeerden dat de slachtoffers zijn vergiftigd met zenuwgas, maar het is nog onduidelijk hoe het middel is toegediend.

Anonieme bronnen zeggen tegen de krant ervan overtuigd te zijn dat het middel in de bagage van dochter Joelia zat. Uit onderzoek moet blijken of het middel was aangebracht in cosmetica, kleding of een cadeau. Dat kan vervolgens zijn opengemaakt in het huis van Sergej Skripal.

Eén bron opperde dat mogelijk is ingebroken in de woning van dochter Joelia in de Russische hoofdstad om het zenuwgas in haar bagage te plaatsen. De Russische autoriteiten ontkennen betrokken te zijn bij de aanslag.