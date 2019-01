Zenuwgas novitsjok op lijst verboden stoffen

De Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW) zal novitsjok toevoegen aan haar lijst met verboden gifstoffen. Novitsjok is het zenuwgas uit het Sovjettijdperk dat vorig jaar in Engeland tegen een ex-dubbelspion werd gebruikt. De leden van de internationale organisatie in Den Haag hebben maandag een voorstel hiervoor aangenomen.

De 41 leden van het besluitvormingsorgaan van de OPCW hebben een gezamenlijk voorstel van de Verenigde Staten, Nederland en Canada goedgekeurd, aldus de lidstaten. Ze spraken af „om twee families van zeer giftige chemicaliën toe te voegen (inclusief de stof die in Salisbury werd gebruikt)”, zei de ambassadeur van Canada bij de OPCW, Sabine Nolke, op Twitter. Rusland distantieerde zich van het besluit, maar hield het ook niet tegen, schreef ze.

Westerse landen besloten tot de grootste uitzetting van Russische diplomaten sinds de Koude Oorlog in reactie op de aanslag op de voormalige Russische spion Sergej Skripal en zijn dochter Joelia in Salisbury in maart. Groot-Brittannië zegt dat Russische agenten van de militaire inlichtingendienst GRU de Skripals met novitsjok hebben vergiftigd. Moskou ontkent iedere betrokkenheid.

Het besluit van maandag was de eerste wijziging in de lijst van verboden gifstoffen van de organisatie sinds de oprichting in 1997. Op de lijst staan onder meer gifstoffen als VX, sarin en mosterdgas. De 193 lidstaten van de wereldwijde waakhond op chemische stoffen hebben negentig dagen de tijd om nog bezwaren in te dienen tegen de beslissing.