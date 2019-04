„Zelfmoordterrorist wachtte rustig op buffet”

Een explosie in een van de hotels die zondag het doelwit van terreuraanslagen waren, werd gepleegd door een zelfmoordterrorist die eerst geduldig op zijn beurt voor het paasontbijtbuffet wachtte.

De man, die de avond ervoor een kamer in het Cinnamon Grand hotel had genomen, stond met een bord in de hand. Op het moment dat hij zou worden bediend in het overvolle restaurant liet hij de explosieven afgaan, zei een manager van het hotel.

Het restaurant kende zondag een van de drukste dagen van het jaar. „Het was half negen en het was druk. Er waren veel families.”