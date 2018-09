Zelfmoordaanslag tijdens defilé in Kabul

Door een zelfmoordaanslag tijdens een defilé in Kabul zijn zeker zeven mensen om het leven gekomen, 25 raakten gewond. Een terrorist op een motor blies zich volgens de autoriteiten op bij een processie ter nagedachtenis van de in 2001 vermoorde Ahmad Shah Massoud, een commandant van moedjahedien die een heldenrol speelde bij het verdrijven van het Sovjetleger uit Afghanistan.

Eerder op de dag zorgden agressieve fans van Massoud voor onrust in de Afghaanse hoofdstad met geweersalvo’s. Ze schoten met automatische wapens in de lucht, hoewel de lokale overheid dat had verboden. Er vielen zeker dertien gewonden.

Met parlementaire verkiezingen op komst volgende maand groeit de rivaliteit tussen etnische groeperingen in Afghanistan. De jaarlijkse herdenking van Massoud zorgde voor een gespannen sfeer in Kabul. Grote straten waren afgezet door de politie.