Zelfmoordaanslag op politiebureau Indonesië

Foto: In Bedum werd in juli 2017 een avond gehouden voor vrijgemaakt gereformeerden die het niet eens zijn met de besluiten van de generale synode van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKV) over de vrouw in het ambt en de toenadering tot de Nederlands Gereformeerde Kerken (NGK). De avond was georganiseerd door en stond onder leiding van de emeritus predikanten ds. H. G. Gunnink en ds. H. W. van Egmond. Er waren zo'n 600 belangstellenden aanwezig. beeld RD