Zelfmoordaanslag in Nigeriaanse moskee

Door een zelfmoordaanslag in een moskee in het noordoosten van Nigeria zijn maandag zeker zeven mensen om het leven gekomen. Een zelfde aantal raakte gewond. Volgens de autoriteiten van Konduga, een oord in de provincie Borno, blies de dader zich op tijdens een gebedsdienst.

Hoewel de verantwoordelijkheid niet is opgeëist, wijst alles erop dat Boko Haram erachter zit. Deze islamitische terreurorganisatie wordt ook verdacht van de moord op achttien boeren in het zuidwesten van buurland Tsjaad. Hun kelen werden doorgesneden. De soennitische extremisten ontvoerden tevens negen vrouwen, van wie er een later kon ontsnappen. Behalve in Nigeria en Tsjaad is Boko Haram ook actief in Niger en Kameroen.