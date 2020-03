‘Zelfmoordaanslag bij ambassade VS in Tunesië’

Zeker vijf politiemensen zijn gewond geraakt bij een zelfmoordaanslag in de Tunesische hoofdstad Tunis. Lokale media berichten dat zeker één aanslagpleger op een motor zichzelf opblies bij de ambassade van de Verenigde Staten.

Een journalist zag op enkele meters van de poort van de diplomatieke post beschadigde voertuigen: een motor en een politiewagen. De ambassade bevestigde op Twitter dat sprake was van een explosie in de omgeving en riep mensen op uit de buurt te blijven.

Het Noord-Afrikaanse Tunesië is de afgelopen jaren herhaaldelijk opgeschrikt door aanslagen. In maart 2015 vielen tientallen doden bij aanvallen op het Bardo-museum in Tunis en bij een resort in Sousse. Veel slachtoffers waren toeristen uit Europa.