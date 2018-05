„Zelfmoord-gezin blaast Javaanse kerken op”

Een gezin van zes personen pleegde de zelfmoordaanslagen op drie kerken in de stad Soerabaja op Java. Politiechef Tito Karnavian zei dat een moeder en haar twee dochters zichzelf opbliezen in een van de kerken. De vader en drie zoons namen de twee andere kerken als doelwit, meldde de BBC. Door de terreuracties vielen zeker elf doden en vielen ongeveer veertig gewonden.

De eerste bommen ging rond 07.30 uur lokale tijd af in de katholieke kerk Santa Maria. Kort daarna volgden explosies in een kerk van de Pinkstergemeente en in de Indonesische Christelijke Kerk.

Een Indonesische terrorismedeskundige zei tegen The Jakarta Post dat vrouwen en kinderen vaker worden uitgekozen voor het plegen van aanslagen omdat ze minder snel de aandacht trekken van de veiligheidsdiensten. „Bovendien krijgen vrouwen en kinderen die bomaanslagen plegen meer aandacht van de media”, zei terrorismekenner Solahuddin.

De politie vermoedt dat de door Islamitische Staat geïnspireerde terreurgroep Jemaah Ansharut Daulah (JAD) achter de aanslagen zit. IS heeft via de eigen spreekbuis Amaq de verantwoordelijkheid voor de aanslagen opgeëist.

Volgens de inlichtingendiensten hebben de aanslagen mogelijk te maken hebben met een opstand van islamitische gevangenen in Depok, op West-Java, vorige week. Daarbij vielen zes doden.

Een woordvoerder van de Indonesische inlichtingendiensten zei dat Jemaah Ansharut Daulah aanvankelijk aanslagen op de politie wilde plegen. „Maar omdat de politie daarop was voorbereid, hebben ze andere doelwitten gekozen”, aldus de zegsman. Kort voor de aanslagen had de politie op Java in een vuurgevecht vier mensen gedood die vermoedelijk lid waren van JAD.

Moslimextremisten hebben de afgelopen jaren herhaaldelijk aanvallen uitgevoerd op christenen. In februari schoot de politie in Sleman, bij Jogjakarta, een man dood die kerkbezoekers met een zwaard aanviel.

Soerabaja is de hoofdstad van Oost-Java en de tweede stad van Indonesië. In de stad wonen veel christenen.