Zelfbenoemd profeet in Congo gearresteerd na bloedig beleg

Honderden veiligheidstroepen hebben na een urenlang beleg van zijn huis een zelfbenoemd profeet in de Democratische Republiek Congo gearresteerd. Daarbij werden volgens een verklaring van het ministerie van Binnenlandse Zaken acht mensen gedood en raakten 35 gewond. In totaal zijn er 168 arrestaties verricht.

Het voormalig parlementslid Ne Muanda Nsemi, die aan het hoofd staat van de Bundu Dia Kongo (BDK) -sekte, werd met hoofdletsel naar het ziekenhuis afgevoerd. Later werd hij overgedragen aan de aanklagers. Een ooggetuige vertelde aan persbureau AFP dat hij na de politie-actie zeker 15 lichamen heeft gezien en veel meer gewonden dan de 35 officieel gemelde.

Een aantal leden van de veiligheidstroepen sloeg aan het plunderen in de woning. De politie veroordeelde dat scherp en zei in een verklaring dat de daders zouden worden gestraft.

De BDK heeft tot doel het pre-koloniale koninkrijk Kongo nieuw leven in te blazen, met inbegrip van delen van het naburige Angola, de Republiek Congo en Gabon. Herhaaldelijk kwam het tot botsingen tussen BDK-leden en veiligheidstroepen. Sinds 13 april zijn ongeveer 20 sekteleden en politieagenten gedood tijdens gevechten op een belangrijke snelweg in het land. Deze weg verbindt de hoofdstad Kinshasa met de havens Matadi en Moanda.

Tientallen gewapende groepen en milities opereren in de Democratische Republiek Congo, veel in het oosten van het land, een erfenis van de twee Congo-oorlogen uit de jaren negentig waarbij negen Afrikaanse landen waren betrokken. De oorsprong ligt in de genocide in buurland Rwanda in 1994.