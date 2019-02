Zeldzame sneeuwval in zuidwesten van de VS

Inwoners van Los Angeles en andere delen van het zuidwesten van de Verenigde Staten keken vreemd op toen er sneeuw uit de lucht viel. In de heuvels rond de Californische stad viel een kleine decimeter sneeuw. Dat is volgens de Amerikaanse meteorologische dienst een zeldzaamheid in die regio.

De winterse neerslag wordt veroorzaakt door een koudegebied dat vanuit het noorden is afgedaald en zelfs tot Mexico reikt. Ook in de doorgaans zeer warme staat Arizona viel wat sneeuw. Plaatselijk is het meer dan 20 graden kouder dan gemiddeld voor deze tijd van het jaar.

Het winterweer zorgt voor de nodige overlast. Op de vliegvelden van de steden Tucson en Las Vegas vielen donderdag honderden vluchten uit. Automobilisten moeten rekening houden met gevaarlijke situaties op de wegen.

De laatste keer dat er sneeuw van betekenis in de regio viel was 70 jaar geleden. In 1949 lag er korte tijd tien centimeter sneeuw in Los Angeles en zagen de inwoners van San Diego daar voor het eerst in hun leven vlokken uit de lucht komen.