Een 55-jarige vrouw is in zee bij Sydney aangevallen door een witte haai en zwaargewond geraakt. Het was voor het eerst in 25 jaar dat in het gebied een zwemmer door een haai werd aangevallen.

Het incident was bij een strand in La Perouse een voorstad van Sydney. De haai zette zijn tanden in het rechterbeen van de vrouw. Ze wist te ontkomen. Haar been kon door medici worden gered.