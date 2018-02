‘Zeldzame geboortegolf’ in Franse dierentuin

De dierentuin van Amnéville, ten noorden van de Franse stad Metz, beleeft deze maand een opmerkelijke geboortegolf. De maand begon met de geboorte van een zeldzame witte neushoorn. Het is een vrouwtje van 85 kilo en ze heet Arenka. Enkele dagen later bracht de Bengaalse tijger Orissa een drieling ter wereld. Deze tijgers zijn nog zeldzamer dan de bedreigde neushoorns. De drie heten Mohan, Râni en Raja, meldden Franse media.

Op de witte neushoorn wordt in China op grote schaal gejaagd. Er zijn er hooguit nog 25.000 van in het wild. Het soort tijger waar de dierentuin van Amnéville nu een drieling van heeft, leeft nauwelijks meer in het wild. Er zijn nog geen 4000 exemplaren van.