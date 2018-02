Zeker zeventien doden bij schietpartij school Florida

Zeker zeventien mensen zijn om het leven gekomen door een schietpartij op een school in de Amerikaanse staat Florida. De vermeende schutter is opgepakt. Hij gaf zich zonder verzet over, meldt de politie. Gewonden zijn overgebracht naar ziekenhuizen in de omgeving.

De schutter opende het vuur in een middelbare school in Parkland, zo'n 72 kilometer ten noorden van Miami. Sommige leerlingen verborgen zich tijdens de schietpartij in klaslokalen. Anderen renden in paniek naar buiten. De politie trof volgens sheriff Scott Israël twaalf lichamen aan in het gebouw. Andere slachtoffers lagen buiten of overleden in het ziekenhuis.

Verdachte bloedbad „verlegen wapenliefhebber”

De schutter gebruikte volgens de politie een geweer en had meerdere patroonhouders met munitie bij zich. Bronnen binnen de politie zeiden tegen ABC News dat de verdachte zich na de schietpartij verschool tussen de vluchtende scholieren. Hij kon zo het gebouw verlaten, maar zou kort daarop alsnog zijn aangehouden. De autoriteiten hebben dat nog niet bevestigd.

Een leerling zei tegen de nieuwszender dat tegen het einde van de schooldag schoten klonken. ,,Ik hoorde overal geschreeuw'', vertelde hij. ,,Ik kroop onder het bureau van mijn docent.'' Een andere jongen omschreef hoe de schutter door het glas van de deur van zijn klaslokaal schoot. ,,Er zaten overal kogelgaten. Iedereen was in paniek. Hij kon niet binnenkomen omdat de deur op slot zat.''

Het motief van de schutter is nog een raadsel. De negentienjarige verdachte zou eerder van de school zijn gestuurd. Voormalige medeleerlingen vertelden Reuters dat hij erg geïnteresseerd was in wapens. Een wiskundedocent zei tegen de krant Miami Herald dat de verdachte eerder ook andere scholieren heeft bedreigd.

Het was volgens actiegroep Everytown for Gun Safety het achttiende schietincident van dit jaar op een Amerikaanse school. De organisatie rekende ook zelfdodingen en incidenten zonder slachtoffers mee. President Donald Trump heeft zijn afschuw uitgesproken over de ,,verschrikkelijke'' schietpartij. ,,Geen enkele leerling, docent of andere persoon zou zich ooit onveilig moeten voelen in een Amerikaanse school'', twitterde hij.