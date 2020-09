Zeker zeven doden door autobom in Noord-Syrië

Door de ontploffing van een autobom in de Noord-Syrische stad Ras al-Ayn, op de grens met Turkije, zijn zaterdag zeker zeven mensen om het leven gekomen. Tien anderen raakten volgens het Syrisch Observatorium voor Mensenrechten gewond. De explosie was zo heftig dat een aantal huizen in de buurt instortte.

De verantwoordelijkheid voor de aanslag is nog niet opgeëist. Het Vrije Syrische Leger, dat het gebied rond Ras al-Ayn controleert met Turkse steun, wees met de beschuldigende vinger naar de Koerdische militie YPG. Ankara ziet die als een verlengstuk van de verboden arbeiderspartij PKK en dus als terreurorganisatie.

De YPG-eenheden werden vorig jaar uit dit deel van Noord-Syrië verdreven, nadat Turkije in oktober er een offensief was begonnen.