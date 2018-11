Zeker zeven doden bij aanval op christenen bij klooster Egypte

Zeker zeven mensen zijn vrijdag in Egypte om het leven gekomen door een aanval op koptische christenen. De aanvallers namen bussen onder vuur in de buurt van het Sint Samuelklooster in de woestijn. Terreurgroep IS heeft de verantwoordelijkheid opgeëist.

De slachtoffers hadden in het klooster een kind gedoopt en waren op de terugweg toen de aanval plaatsvond. Een woordvoerder van de kerk zegt dat daders twee bussen beschoten in het afgelegen gebied. De extremisten reden volgens een getuige in terreinwagens.

Zes van de zeven doden kwamen volgens de kerk uit dezelfde familie. Er zouden nog eens achttien andere inzittenden gewond zijn geraakt, onder wie kinderen. Terreurorganisatie Islamitische Staat zegt via spreekbuis Amaq verantwoordelijk te zijn voor de aanval, maar kwam niet met bewijs.

Islamitische presentator: Kopten zijn mensen van staal

De Egyptische president Abdel Fattah al-Sisi zei te rouwen om de slachtoffers en belooft de strijd tegen extremisten voort te zetten. Ook vanuit het buitenland is geschokt gereageerd. Meerdere landen uit de regio hebben geweld veroordeeld en ook de Europese Unie zegt mee te leven met de slachtoffers en nabestaanden.

Ruim een jaar geleden vond in hetzelfde gebied een vergelijkbare aanval plaats op koptische christenen, destijds met tientallen doden tot gevolg. Ook toen waren leden van de christelijke minderheid het doelwit. Zij waren op dat moment onderweg naar het klooster. Die aanval is eveneens opgeëist door IS.