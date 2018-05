Zeker vijf doden door instorten loopbrug

Door het instorten van een voetgangersbrug over een rivier in het Pakistaanse deel van Kasjmir zijn zeker vijf mensen om het leven gekomen, acht anderen raakten gewond. Een woordvoerder van het district Neelum zei dat er nog elf vermisten zijn. Het dodental zal vermoedelijk oplopen. De reddingsactie gaat onverminderd door.

De loopbrug in de Neelum-vallei is volgens lokale media bezweken onder het gewicht van tientallen toeristen die tegelijk waren gestopt om foto’s te maken. De meesten waren studenten uit de centrale provincie Punjab. Neelum is een geliefd vakantieoord dat elk jaar grote aantallen bezoekers trekt.