Zeker veertien doden door autobom in Syrië

Bij een ontploffing van een autobom in de Noord-Syrische stad Al-Bab zijn veertien mensen omgekomen. Volgens het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten zijn er vooral burgerslachtoffers gevallen.

De bom ontplofte dinsdag in de buurt van een busstation in de door Turkije gecontroleerde stad. Zeker veertig mensen raakten gewond, onder wie een aantal zeer ernstig, meldt het Observatorium.

Nog niemand heeft de verantwoordelijkheid voor de aanslag opgeëist, maar Al-Bab is vaker het doelwit geweest van aanvallen door Islamistische Staat sinds het in 2017 onder Turks bevel staat. Turkije heeft na een aantal militaire aanvallen sinds 2016 de controle over verschillende Syrische gebieden.

Al-Bab ligt 40 km ten westen van Aleppo, de op een na grootste stad in Syrië. Aleppo was tot maart vorig jaar in handen van jihadisten, maar zij werden vorig jaar door Koerdische strijdgroepen verdreven.