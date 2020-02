Zeker twintig mensen omgekomen tijdens kerkdienst in Tanzania

Zeker twintig mensen, onder wie vijf kinderen, zijn om het leven gekomen in het gedrang tijdens een evangelische kerkdienst in een stadion in het noorden van Tanzania. Zestien mensen raakten gewond, aldus een regeringsfunctionaris zondag.

Honderden gelovigen woonden zaterdagavond de kerkdienst bij in een stadion in Moshi ten zuiden van de berg Kilimanjaro. Toen zij zich haastten om ceremonieel gezalfd te worden met ‘gezegende olie’, overliepen en vertrapten zij elkaar. De autoriteiten vrezen dat het dodental kan oplopen.

Predikant Boniface Mwamposa trekt enorme mensenmenigten naar zijn diensten waar hij welvaart en genezing van zieken belooft aan zijn aanhangers door ze te zalven met zijn ‘gezegende olie’. Mwamposa die zichzelf „de Apostel” noemt, maakte zich na het incident uit de voeten. Hij werd later opgepakt in de havenstad Dar es Salaam toen hij het land wilde verlaten, zei minister van Binnenlandse Zaken George Simbachawene. Hij zal verantwoordelijk worden gehouden voor het veroorzaken van deze tragedie, zei de minister.

In Tanzania is het aantal zogenoemde ‘welvaartspredikers’ de afgelopen jaren gestegen. Zij beloven mensen uit de armoede te halen en zeggen wonderbaarlijke genezingen uit te voeren.

President John Magufuli zei in een verklaring dat hij rouwde om de dood van de twintig mensen in Moshi, evenals twintig anderen die de afgelopen week door overstromingen in de zuidelijke regio Lindiom het leven waren gekomen.