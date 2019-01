Door een zware explosie in het centrum van Parijs zijn zaterdagochtend zeker twintig mensen gewond geraakt. Volgens de politie ging het om een gasexplosie, die volgde op een brand in een bakkerij.

Op foto’s op sociale media is een grote chaos te zien. De pui van een pand is volledig weggeblazen. In de directe omgeving zijn ook veel ruiten gesneuveld.