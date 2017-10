Zeker twintig doden bij schietpartij bij concert Las Vegas

In Las Vegas zijn zeker twee doden en 24 gewonden gevallen door een schietpartij bij een hotel en casino, meldt de woordvoerder van een ziekenhuis in de Amerikaanse stad.

De schietpartij deed zich voor aan het eind van een country-muziekconcert bij het Mandalay Hotel and Casino. Een of meer schutters namen het publiek vanaf de 31e verdieping van het hotel onder vuur met automatische wapens, meldden Twitter-gebruikers die de politieradio afluisterden.

This is unbelievable! Las Vegas Blvd is shut down at Tropicana! Avoid all areas near #MandalayBay! Active shooter near Route 91 festival! pic.twitter.com/1ybPgr0ofd