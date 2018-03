Zeker twee doden gijzeling Franse supermarkt

Bij de gijzeling in een supermarkt in het Franse Trèbes zijn zeker twee doden gevallen. Dat heeft de Franse ministerie van Binnenlandse Zaken gezegd. Drie mensen zijn gewond geraakt. Een van hen is er ernstig aan toe.

De gijzelnemer, die verklaarde namens Islamitische Staat te handelen, zit op dit moment nog met een politieman in de supermarkt. Enkele Franse media meldden echter ook dat hij niet meer leeft.

De Franse regering beschouwt de gijzeling als een terreurdaad. Dat zei premier Édouard Philippe. De gijzelnemer schreeuwde tijdens zijn actie islamitische leuzen.

De man had rond half elf vrijdagochtend in de toeristenplaats Carcassonne een groep politiemensen aangevallen en beschoten en daarbij een van hen geraakt, aldus Franse media. Ongeveer een half uur later viel hij de supermarkt binnen in Trebès dat ongeveer 5 kilometer verderop ligt in de regio Aude.