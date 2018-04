Zeker twee doden door lawine Italiaanse Alpen

Door een lawine in de Italiaanse Alpen zijn zeker twee skiërs om het leven gekomen. Twee andere slachtoffers zijn met ernstige onderkoelingsverschijnselen naar het ziekenhuis overgebracht. Een persoon wordt nog steeds vermist. Bij de reddingsactie in het wintersportgebied Pila in het Aosta-dal werden twee helikopters en zoekhonden ingezet.

Ondanks dat het skiseizoen bijna ten einde is, zijn de condities nog steeds erg goed omdat er telkens weer veel verse sneeuw valt. Zo veel dat een onfortuinlijke snowboarder donderdag na een val waarbij hij met zijn hoofd in de diepe sneeuw terecht kwam stikte. De 23-jarige Brit crashte off piste op slechts twintig meter van de piste. Toen andere skiërs een snowboard uit de sneeuw zagen steken, ontdekte ze de snowboarder. Hoewel de jongen snel kon worden uitgegraven, mocht de hulp niet meer baten.