Zeker twee doden door instorten flat Istanbul

Door het instorten van een flat in het Aziatische deel van Istanbul zijn woensdag zeker twee mensen om het leven gekomen. Dat heeft parlementsvoorzitter en oud-premier Binali Yildirim bevestigd in Turkse media, waaronder Daily Sabah. Zes personen zijn levend onder het puin vandaan gehaald en naar een ziekenhuis gebracht. Het is onduidelijk hoeveel vermisten er zijn.

De voorzitter van de deelraad van Orhantepe, een wijk in het district Kartal waar het gebouw stond, vertelde op CNN Türk dat het veertien appartementen telde, waar 27 tot 30 mensen woonden. Hij schatte dat er nog vijftien onder de brokstukken zouden kunnen liggen.

De gouverneur van Istanbul zei dat er op het adres 43 mensen stonden ingeschreven. Het pand was oorspronkelijk vijf hoog, maar later zijn er illegaal nog drie verdiepingen bovenop gezet. Op de begane grond was een kledingatelier gevestigd zonder vergunning. Hij liet zich niet uit over het mogelijke dodental, maar het zoeken naar slachtoffers gaat de hele nacht door. Een team van 86 reddingswerkers houdt zich daarmee bezig met groot materieel van de brandweer.