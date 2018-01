Zeker twaalf doden door protesten Iran

Zeker twaalf mensen zijn omgekomen tijdens de aanhoudende betogingen in Iran. Tijdens de onlusten hebben gewapende actievoerders geprobeerd politiebureaus en militaire bases over te nemen, meldde de Iraanse staatstelevisie maandag.

De betogingen begonnen donderdag in de stad Mashad wegens corruptieverdenkingen en het uitblijven van economische vooruitgang. Het protest breidde zich daarna uit naar andere steden. Honderden betogers zijn aangehouden.

Trump wil wisseling van de wacht in Iran

De staatstelevisie meldde dat tien mensen omkwamen tijdens onlusten zondagavond, maar berichtte niet over wat er is gebeurd. Op zaterdag kwamen er twee betogers om tijdens een protestactie in het westen van Iran.

President Hassan Rohani had in een televisietoespraak gezegd dat de regering niet accepteert dat mensen eigendommen van anderen kapotmaken, onrust veroorzaken of de orde verstoren. Toch zijn zondagavond in meerdere steden weer duizenden mensen de straat op gegaan.