Zeker twaalf doden bij schietpartij VS

Bij een schietpartij bij een bar in het Amerikaanse Thousand Oaks zijn zeker twaalf mensen om het leven gekomen. De schutter zou nog niet zijn opgepakt. Tussen de tien en twaalf mensen raakten gewond. In de bar waren tweehonderd mensen aanwezig toen de schutter rond middernacht (lokale tijd) het vuur opende.

Het gaat om de Borderline Bar & Grill in het stadje Thousand Oaks. Het café is populair bij studenten, volgens Pepperdine University waren meerdere studenten van de universiteit die avond in de bar aanwezig. De krant Ventura County Star meldt op gezag van politiemensen ter plaatse dat de dader zo’n dertig schoten loste. Hij gebruikte een handvuurwapen en mogelijk ook rookbommen. Onder de doden is een politieagent.

Thousand Oaks ligt zo’n 50 kilometer ten westen van Los Angeles.