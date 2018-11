Zeker tien doden door aanslag in Kabul

Door een zelfmoordaanslag op een vestiging van G4S, het grootste beveiligingsbedrijf ter wereld, zijn woensdag in Kabul ten minste tien doden gevallen. Dat heeft het ministerie van Volksgezondheid in de Afghaanse hoofdstad gezegd. Negentien gewonde slachtoffers zijn naar een ziekenhuis gebracht.

Volgens een woordvoerder is een onbekend aantal schutters het complex van G4S binnengevallen nadat vlakbij een autobom tot ontploffing was gebracht. Er ontstond een vuurgevecht met bewakers. Volgens Afghaanse media hebben de Taliban de verantwoordelijkheid opgeëist, mogelijk om om aan te geven dat ze niets zien in vredesonderhandelingen die de regering in gang wil zetten.