Zeker tachtig doden bij aanslag in Kabul

Bij de bomaanslag woensdag in de Afghaanse hoofdstad Kabul zijn volgens hulpverleners meer dan tachtig doden en 350 gewonden gevallen. De aanslag met een tankauto vol met explosieven in een van de voornaamste en best beveiligde delen van de stad, was er een van de zwaarste ooit.

Het paleis van de president en tal van ambassades en overheidsgebouwen staan niet ver van de plek waar de tankauto ontplofte. Het was niet duidelijk wat het doelwit was in de chique wijk Wazir Akbar Khan. Aangenomen wordt dat soennitische extremisten achter de aanslag zitten. Vooralsnog heeft geen beweging de verantwoordelijkheid voor het bloedbad opgeëist.