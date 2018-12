Bij een busongeluk in het oosten van Oeganda zijn minstens negentien mensen om het leven gekomen. Zeker zes inzittenden zijn zwaargewond geraakt.

Volgens berichten uit de media is is de bus dinsdag meerdere keren over de kop geslagen. De slachtoffers hadden de Sipi-watervallen aan de rand van het natuurpark op Mount Elgon bezocht. De bus was eigendom van het Kiryandongo Technisch Instituut. Volgens nog onbevestigde berichten gaat het om medewerkers of studenten van het instituut.