„Zeker elf doden bij schietpartij in synagoge Pittsburgh”

De dodelijke schietpartij in een synagoge in Pittsburgh heeft aan zeker elf mensen het leven gekost. Dat bericht een lokale nieuwszender op basis van anonieme bronnen. De stafchef van een gemeenteraadslid zegt tegen CNN dat ten minste tien mensen om het leven zijn gekomen.

De autoriteiten hebben eerder bevestigd dat zes mensen gewond raakten, maar hebben nog geen uitspraken gedaan over het dodental. De schutter raakte zelf ook gewond en gaf zich over aan de politie. De man is overgebracht naar het ziekenhuis. Over zijn toestand is nog niets bekendgemaakt.

