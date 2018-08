Zeker elf doden bij ramp met brug in Genua

Door het instorten van een cruciale verkeersbrug in Genua zijn dinsdag zeker elf mensen, onder wie een kind, om het leven gekomen. Dit heeft het Italiaanse ministerie van Binnenlandse Zaken bevestigd. Het dodental loopt verder op vrezen de autoriteiten.

De krant La Stampa sprak met reddingswerkers die het over zeker twintig doden hadden. Ze repten van circa twintig voertuigen die in de diepte zijn gestort, onder meer in het riviertje de Polcevera. Het hoofd van de plaatselijke hulpdiensten, Francesco Bermano, vreest tientallen doden in het puin.

Er zijn tal van gewonden. Reddingswerkers hebben zeker zeven zwaar gewonden geborgen en naar ziekenhuizen gebracht. Minstens tien gewonden zijn er minder ernstig aan toe en konden de puinhopen op eigen kracht verlaten.

De brug over de rivier de Polcevera aan de westrand van het centrum van Genua was een belangrijke verkeersader voor het verkeer van en naar het centrum van de havenstad. De brug met drie pylonen van gewapend beton ging in 1967 open. Eén van de pylonen op de linkeroever van de Polcevera is dinsdag samen met circa 100 meter autosnelweg ingestort tijdens storm en regen.