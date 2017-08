Zeker een dode na aardbeving Italiaans eiland

Het Italiaanse vakantie-eiland Ischia is maandagavond opgeschrikt door een aardbeving. De schok op het eiland voor de kust van Napels had een kracht van 3,6, meldde het aardbevingsinstituut INGV. Er is zeker een dode gevallen, nog eens zeven mensen zijn bedolven onder het puin. Er zijn twintig gewonden gevallen.

Toeristen en inwoners renden in paniek de straat op, meldden Italiaanse media. Volgens de brandweer zijn verschillende gebouwen ingestort of beschadigd geraakt.

Het eiland is in de zomer populair bij vakantiegangers. Zo viert bondskanselier Angela Merkel regelmatig daar haar vakantie.