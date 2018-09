Zeker dertig doden door tsunami Sulawesi

Door de tsunami en aardbevingen op het Indonesische eiland Sulawesi zijn zeker dertig mensen omgekomen. Dat zegt een medewerker van het ziekenhuis in Palu tegen lokale media. Palu is de hoofdstad van Sulawesi en daar kwam de golf aan land.

Op video’s op sociale media is te zien dat de tsunami het eiland bereikt en dat meerdere huizen worden weggevaagd door het water. Kort nadat de golf aan land kwam, werd al duidelijk dat meerdere mensen vermist worden. Hoeveel precies, is nog niet bekend. Door de aardbevingen was al zeker een persoon omgekomen.

De tsunami ontstond na de aardbeving met een kracht van 7,5. Daarvoor was er al een beving met een kracht van 6,1. Kort voor de golf van twee meter hoog het eiland bereikte, werd de tsunamiwaarschuwing ingetrokken, omdat de golf leek te zijn verdwenen.