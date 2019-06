Zeker achttien doden bij busongeluk Venezuela

Zeker achttien mensen zijn omgekomen bij een busongeluk in het westen van Venezuela. Verder zijn 33 mensen gewond naar het ziekenhuis gebracht. De bus had 58 passagiers, 47 zaten er en 11 stonden in het voertuig.

Uit het eerste onderzoek van de politie bleek dat de bus veel te hard reed. Het voertuig raakte van de weg doordat het een klapband kreeg. De bus was onderweg van San Cristobal naar Maracaibo.

Veertien mensen overleden ter plekke. Vier mensen bezweken in het ziekenhuis aan hun verwondingen.