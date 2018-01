Zeker acht doden door storm in Duitsland

De zware storm die donderdag ook over Duitsland trok heeft daar zeker acht mensenlevens geëist. In de oostelijke deelstaat Saksen-Anhalt kwamen twee mannen om het leven, meldt de politie. De zes andere slachtoffers vielen in de deelstaten Brandenburg, Noord-Rijnland-Westfalen en Thüringen als gevolg van de storm, die in Duitse media orkaan Friederike wordt genoemd.

Het was volgens de Duitse weerdiensten de zwaarste sinds de storm die precies elf jaar geleden over Europa trok en die in de Bondsrepubliek de orkaan Kyrill werd genoemd.

Friederike heeft volgens Duitse verzekeringsexperts voor ongeveer 500 miljoen euro aan schade aangericht.