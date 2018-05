Zeker acht doden door schietpartij school VS

Zeker acht mensen zijn om het leven gekomen door een schietpartij op een Amerikaanse middelbare school, zei de lokale sheriff na het geweld in Santa Fe (Texas). De meeste slachtoffers zouden scholieren zijn. De politie heeft twee personen aangehouden, onder wie de vermeende schutter.

Er zijn ook meerdere gewonden gevallen, onder wie een agent. Hij zou een schampschot hebben opgelopen. Een ziekenhuis in de nabijgelegen stad Galveston meldt patiënten uit de school op te nemen, maar zei niet om hoeveel mensen het gaat.

Explosive devices were found at the high school and surrounding areas adjacent to the campus following an earlier shooting at the school in Santa Fe, Texas, police chief says https://t.co/CepjSyChwV pic.twitter.com/QU7ku9KtTN — CNN (@CNN) 18 mei 2018

De Amerikaanse president Donald Trump sprak over een „zeer treurige dag”. Hij zei dat zijn regering al het mogelijke wil doen om „scholieren te beschermen, scholen veilig te maken en wapens uit de handen te houden van mensen die een bedreiging vormen voor zichzelf en anderen”.

De Verenigde Staten worden vaker opgeschrikt door schietpartijen op scholen. Zo vielen in februari nog zeventien doden toen een man het vuur opende op een middelbare school in Parkland (Florida). Dat leidde tot massale protesten tegen het vuurwapengeweld in de VS. Trump leek daarna even aan te sturen op strengere wapenwetten, maar benadrukte begin deze maand in een speech voor wapenorganisatie NRA dat hij het recht op het dragen van vuurwapens zal blijven verdedigen.

Sinds het begin van het jaar is volgens CNN al 22 keer geschoten op Amerikaanse scholen. Het incident in Sante Fe was de derde ‘school shooting’ in een week tijd. „Ik had nooit gedacht dat het hier zou gebeuren”, zei een scholier van de Santa Fe High School tegen de nieuwszender.