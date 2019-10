Zeker 850.000 hectare Indonesië in vlammen op

In Indonesië is dit jaar tot en met september meer land verbrand dan in heel 2018. Het gaat om ruim 850.000 hectare grond, zo blijkt uit cijfers die de regering maandag naar buiten bracht. Vorig jaar ging in totaal 530.000 hectare in vlammen op.

De branden in Indonesië, die vooral woeden op de eilanden Sumatra en Borneo, veroorzaken dikke rookwolken die zelfs boven Maleisië en Singapore te zien zijn. Nog steeds zijn de problemen niet opgelost. „De brandbestrijding blijft onverminderd doorgaan”, zei de directeur van het bosbrandbeheer. „Ook nu zijn er teams ter plaatse om escalatie te voorkomen.” In sommige gebieden op Sumatra is het begonnen met regenen, maar dat is niet genoeg om de vlammen te stoppen. Ook op Java woeden er branden.

De 850.000 hectare grond die tot nu toe is verloren gegaan, is het grootste landverlies sinds 2015. De branden zijn vermoedelijk illegaal aangestoken door mensen die het land willen vrijmaken voor de landbouw. Honderden mensen zijn gearresteerd door de Indonesische politie.