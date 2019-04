Zeker 843 mensen gedood door cycloon Idai

Zeker 843 mensen zijn om het leven gekomen door de cycloon Idai die drie weken geleden Mozambique, Zimbabwe en Malawi trof. Het merendeel van de slachtoffers viel in Mozambique, melden de autoriteiten en de Verenigde Naties. Zo’n 1900 mensen raakten gewond.

Circa 148.000 mensen hebben in de drie landen een veilig heenkomen moeten zoeken. Drie miljoen mensen zijn op de een of andere manier geraakt door de overstromingen.

In Mozambique werden ruim 112.000 woningen verwoest of beschadigd. Ruim 700.000 hectare landbouwgrond is overstroomd. Over Zimbabwe en Malawi zijn dergelijke cijfers niet bekend.