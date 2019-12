Zeker 76 doden door bomexplosie in Somalië

Door een bomexplosie bij een drukke controlepost in de Somalische hoofdstad Mogadishu zijn zaterdag zeker 76 mensen om het leven gekomen. Dat meldt het hoofd van een particuliere ambulancedienst, die zegt dat ook zo’n 70 mensen gewond zijn geraakt. „Maar het slachtofferaantal kan nog hoger uitvallen.”

Klik op de foto om beelden van de nasleep van de explosie te bekijken.

De autoriteiten zeggen dat zich vermoedelijk veel studenten onder de slachtoffers bevinden. Hun bus zou zijn getroffen door de explosie. De politie meldt dat ook twee Turken om het leven zijn gekomen. Het precieze dodental is volgens burgemeester Omar Mohamud Mohamed nog niet bekend. „Maar het zal niet klein zijn.”

De ontploffing vond plaats op een druk kruispunt in het zuidwesten van de stad. Een getuige vertelde dat na de enorme explosie tientallen gewonden om hulp gilden. De verantwoordelijkheid voor het bloedbad is nog niet opgeëist, maar de moslimextremisten van al-Shabaab plegen regelmatig bomaanslagen in Mogadishu. Zij willen de regering omver werpen.

De dodelijkste bomaanslag uit de geschiedenis van Somalië is twee jaar geleden gepleegd, in oktober 2017. Toen kwamen meer dan vijfhonderd mensen om het leven toen een zware vrachtwagenbom afging in een drukke straat in Mogadishu. Ook raakten honderden mensen gewond.