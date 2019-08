Zeker 70 klimaatbetogers opgepakt in Brisbane

Bij klimaatprotesten in de Australische stad Brisbane zijn dinsdag meer dan 70 demonstranten opgepakt, meldt het Australische ABC News. De actievoerders veroorzaakten grote verkeersproblemen en moesten in veel gevallen door politieagenten van straat worden gesleept.

„We doen er alles aan om de kruispunten vrij te maken en het verkeer te laten doorstromen”, zei een politiefunctionaris. Ook het openbaar vervoer had veel last van de protestacties.

De actievoerders gaan de straat op omdat ze naar eigen zeggen niet gehoord worden door de Australische regering. De woordvoerder van de protestbeweging zegt dat het nu de plicht van een burger is te rebelleren. „Het is de beste manier om mensen over de toestand van het klimaat te laten praten. We hebben petities gehouden en in marsen mee gelopen, maar de regering weigert de mensen te vertegenwoordigen.”

De afgelopen twee maanden zijn klimaatdemonstranten al vaker de straat opgegaan in Brisbane, maar nog niet eerder werden zoveel mensen gearresteerd.