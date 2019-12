Zeker 7 vermisten in bosbrandgebieden Australië

In de Australische staten New South Wales en Victoria worden zeker zeven mensen vermist in gebieden waar hevige bosbranden woeden. Dat meldt omroep ABC News op basis van lokale autoriteiten.

„We vrezen voor de levens van vier mensen”, aldus premier Daniel Andrews van Victoria tegen ABC. „Ze bevinden zich in een gevaarlijk gebied en we weten niet waar ze zijn.”

In buurstaat New South Wales worden nog drie mensen vermist. Twee mensen in de stad Cobargo en een in Belowra. In beide staten zijn voor meerdere gebieden noodwaarschuwingen uitgegeven.

In Mallacoota in Victoria worden duizenden mensen in het nauw gedreven door het vuur. De wind staat richting de stad waardoor zeker 5000 mensen naar de kust zijn gegaan om in het water te kunnen springen als de rook en het vuur te dichtbij komen.

Door de aanhoudende bosbranden zijn al duizenden mensen in de staten Victoria, New South Wales en South Australia geëvacueerd naar veiliger gebieden. Inmiddels zijn zeker tien mensen om het leven gekomen en honderden huizen verwoest.