Zeker 65 doden door orkaan op Filipijnen

Door de orkaan Mangkhut zijn op de Filipijnen zeker 65 doden gevallen. Vooral in het noorden van het voornaamste eiland Luzon zijn veel mensen het slachtoffer geworden van aardverschuivingen. In een reeks aardverschuivingen worden vooral in de provincie Benguet nog steeds circa 45 mensen vermist volgens Filipijnse media.

Mangkhut is inmiddels afgezwakt en trekt door het zuiden van China. Daar zijn vier doden gevallen, drie in Guangzhou als gevolg van omgewaaide bomen of afgerukte takken. in het oostelijker gelegen Dongguan viel ook een dode als gevolg van het noodweer.

Hongkong krijgt volle laag van supertyfoon Mangkhut