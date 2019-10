Zeker 65 doden door brand in trein Pakistan

In Pakistan zijn zeker 65 mensen om het leven gekomen en rond de veertig mensen gewond geraakt door een brand in een passagierstrein.

Dat meldde de minister van Gezondheid van de deelstaat Punjab donderdag. Volgens de politie ontstond de brand toen een gasfles ontplofte die door passagiers was meegenomen aan boord om te gebruiken op een kookstel. De brand werd volgens de Pakistaanse minister van Transportzaken nog eens verergerd doordat de gebruikers van het kookstel hun eten in hete olie aan het bereiden waren.

De brand als gevolg van de ontploffing legden drie rijtuigen volledig in de as. Het ongeluk gebeurde bij de stad Rahim Yar Khan in de deelstaat Punjab. De meeste slachtoffers kwamen om het leven toen ze van de rijdende trein sprongen om aan het vuur te ontkomen. Het hoofd van de reddingsdiensten vreest dat het dodental nog verder zal oplopen. Er raakten tientallen mensen gewond, van wie er donderdagmorgen nog meerderen in levensgevaar waren.

Het is in Pakistan niet ongebruikelijk dat reizigers kooktoestellen meenemen in de trein. Officieel is het niet toegestaan, maar een treinreis op het ouderwetse spoornetwerk van Pakistan neemt lange tijd in beslag. De getroffen trein ging van Karachi naar Rawalpindi: een reis dwars door het land die ruim 25 uur duurt.

Het is de grootste treinramp in Pakistan in een decennium. Het land heeft een geschiedenis van spoorwegongelukken met veel doden. Vaak ligt het aantal slachtoffers zo hoog doordat de treinen overvol zitten en het spoornetwerk verouderd is. Het spoor stamt uit de Britse koloniale tijd.

In 2007 vielen er 56 doden toen een trein ‘spontaan’ ontspoorde. In juli dit jaar kwamen elf mensen om bij een incident, terwijl er in september nog eens vier om het leven kwamen. In 2005 vonden meer dan 130 mensen de dood toen drie treinen in de provincie Sindh op elkaar botsten.