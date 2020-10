Zeker 60 arrestaties bij illegaal protest Hongkong

Bij een protest tijdens de nationale feestdag in Hongkong zijn 62 mensen gearresteerd op verdenking van deelname aan illegale demonstraties. Dat meldt de South China Morning Post op basis van de politie.

Hongkong had zich al voorbereid op eventuele protesten en daarom waren er zo’n 6000 agenten op de been. Donderdag is de nationale dag van China waarop de volksrepubliek haar oprichting viert. In de voormalige Britse kroonkolonie Hongkong is de dag voor een deel van de bevolking reden om woede te uiten over de invloed van Peking. Vorig jaar waren er op de feestdag gewelddadige botsingen tussen demonstranten en de Hongkongse politie.

De autoriteiten verboden dit jaar elke vorm van protest, maar dat weerhield tientallen mensen er niet van hun onvrede kenbaar te maken. Verschillende groepjes scandeerden leuzen. Ook werden twee molotovcocktails gegooid. Op overtreding van het samenscholingsverbod staat maximaal vijf jaar celstraf. Rellende mensen kunnen zelfs tien jaar krijgen.

De feestdag is dit jaar extra beladen vanwege de nieuwe nationale veiligheidswet die Peking voor Hongkong invoerde. Die draagt volgens tegenstanders bij aan de onderdrukking van de democratisch gezinde beweging in Hongkong.