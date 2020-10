Zeker 500 demonstranten opgepakt in Wit-Rusland

De politie in Wit-Rusland heeft zondag honderden demonstranten gearresteerd. In de hoofdstad Minsk en ook in andere steden werd opnieuw massaal gedemonstreerd tegen leider Aleksandr Loekasjenko.

Volgens de Wit-Russische autoriteiten werden 523 mensen opgepakt, waarvan 160 demonstranten in Minsk. Het was de laatste dag van een ultimatum van de oppositie tegen Loekasjenko om af te treden. Svetlana Tichanovskaja had Loekasjenko in een „ultimatum van het volk” eerder opgeroepen zondagavond af te treden met een algehele staking in het vooruitzicht als hij zou aanblijven.

Volgens de oppositie is die staking maandag begonnen. Op beelden van lokale media zijn lege fabrieken te zien. Studenten zouden de universiteiten zijn uitgelopen. Het is rustig op straat, maar grote winkels en apotheken zijn gewoon open.

De 38-jarige Tichanovskaja ontvluchtte haar land nadat ze de overwinning had geclaimd bij de presidentsverkiezingen van augustus. Loekasjenko (66) bleef echter zitten en kreeg een zesde termijn. Tichanovskaja heeft steun van Europese leiders . Haar oproepen tot nieuwe verkiezingen waren tot nu toe aan dovemansoren gericht.