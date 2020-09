Zeker 50 doden na instorten goudmijn in Congo

Zeker vijftig mensen zijn in de Democratische Republiek Congo om het leven gekomen nadat een goudmijn was ingestort. Dat gebeurde nabij de plaats Kamituga in het oosten van het Afrikaanse land, zegt een medewerker van een non-gouvernementele organisatie.

Vermoed wordt dat de mijn is ingestort vanwege hevige regenval. Zeker vijftig mensen waren op dat moment onder de grond. Tot nu toe is nog niemand gered en zijn geen lichamen geborgen.

Honderden mensen wachten bij de mijn op berichten over het lot van de slachtoffers. De mijn was niet onder beheer van een mijnbouwbedrijf maar is gegraven door particuliere gouddelvers, zegt een medewerker van het Canadese mijnbouwbedrijf Banro, dat elders in het land actief is.

Ongelukken in niet gereguleerde, of verlaten, goudmijnen kosten jaarlijks tientallen mensen het leven in de regio. Zo vielen bij twee ongelukken vorig jaar 43 en 19 doden. Die ongelukken werden ook veroorzaakt door hevige regenval en aardverschuivingen.