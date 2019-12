Zeker 5 doden door vulkaanuitbarsting Nieuw-Zeeland

Bij de vulkaanuitbarsting voor de kust van het Noordereiland van Nieuw-Zeeland zijn zeker vijf personen om het leven gekomen. De politie houdt er rekening mee dat er meer dodelijke slachtoffers zijn.

Naar schatting twintig mensen zijn gewond geraakt, meldt de regionale ambulancedienst.

Volgens de autoriteiten is het momenteel te gevaarlijk om de vulkaan op te gaan. „Het eiland is momenteel bedekt met as en vulkanisch materiaal”, laat John Tims weten, die de leiding heeft over de reddingsoperatie.

This is so hard to believe. Our whole tour group were literally standing at the edge of the main crater not 30 minutes before. My thoughts with the families of those currently unaccounted for, the people recovering now, and especially the rescue workers… pic.twitter.com/mn704hobRk